أرخص 5 سيارات 2027 في السوق المحلي

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بايك يو 5 بلس، وفيات تيبو، وهيونداي إلنترا AD، ونيسان صنى، وجي أي سي امباو .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

تحصل سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

فيات تيبو موديل 2026

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، وبها قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر، ومتقرن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات تيبو موديل 2026

تباع سيارة فيات تيبو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 770 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

قوة سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تصل إلي 127 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2027

خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2027 يصل إلي 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2027

خزان وقود سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 يصل إلي 47 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .