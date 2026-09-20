كاديلاك إسكاليد 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك إسكاليد موديل 2027، وتنتمي إسكاليد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب جديد .

سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 الجديدة

محرك كاديلاك إسكاليد موديل 2027

تستمد سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي سوبر تشارجر، وتنتج قوة 682 حصان، وبها عزم دوران 885 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 الجديدة

مواصفات كاديلاك إسكاليد موديل 2027

زودت سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 بالعديد من المميزات، مقاعد بأسطح جلدية فاخرة، وبها تطريزات مميزة، وتكييف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق منفصل المناخ، وبها إضاءة محيطة متطورة، وبها شاشة بانوراما ضخمة، ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية بشاشات مستقلة مقاس 12.6 بوصة، وبها نظام الرؤية الليلية المتقدم، ونوافذ عازلة للصوت والحرارة .

سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 الجديدة

- تاريخ شركة كاديلاك في صناعة السيارات :

أنتجت أول سيارة كاديلاك بمحرك ذو أسطوانة واحدة بقوة 10 حصان، وعرضت في معرض نيويورك للسيارات لتنال إعجاب واسع، وأصبحت كاديلاك أول شركة تصنع أجزاء دقيقة وقابلة للتبديل بالكامل لأجل السيارات، مما حاز على "جائزة ديوار" العالمية وأسس لمفهوم المعيار الدولي.

سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 الجديدة

وفي عام 1909 استحوذت مجموعة جنرال موتورز على كاديلاك، لتصبح درة تاج المجموعة الأمريكية في قطاع السيارات الفاخرة، وكانت كاديلاك سباقة في تقديم نظام التشغيل والاشتعال الكهربائي الذاتي والإضاءة الكهربائية في السيارات، بالإضافة إلى إدخال المقصورات المغلقة بالكامل لزيادة الأمان.

سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2027 الجديدة

وقامت بتوظيف المصمم البارز هارلي إيرل، وقدمت طراز "لاسال" الذي غير مفاهيم تصاميم السيارات وجعلها رمزا للأناقة والرقي .