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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| دراجة سو S2000 GL الجديدة

سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة
سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة جريت وول عن طرازها الجديد سو S2000 GL، وتعمل بمحرك 8 أسطوانات بوكسر، وتم الكشف عن سو في معرض بكين الدولي للدراجات النارية، وهي عبارة عن دراجة سياحية فاخرة متكاملة .

سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة 

وتظهر دراجة سو S2000 GL بتصميم استثنائي تبرز فيه رؤوس الماكينة على الجانبين الأيمن والأيسر، بينما يتمركز البلوك في المنتصف، وتعلوه ثلاجة المحرك المغطاة بعناية.

محرك دراجة سو S2000 GL

سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة 

تحصل سيارة سو S2000 GL علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 153 حصان، وعزم دوران 190 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دراجة سو S2000 GL

تمتلك دراجة سو S2000 GL العديد من المميزات من ضمنها، شاصي من الألمنيوم المسبوك، ويتميز الشاصي الأمامي بنظام تعليق مزدوج من نوع Wishbone وهذا ما يمنح ثبات استثنائي على السرعات العالية، ويتحمل وزن الدراجة بصلابة مع توفير راحة بالغة في امتصاص تموجات الطريق، وبها نظام الفرامل من بريمبو لتحصل علي توقف آمن لوحش يزن قرابة النصف طن .

بالاضافة إلي ان دراجة سو S2000 GL بها، كليبر مزدوج أمامي من بريمبو بإجمالي 8 بساتن، وبها ديسكات مقاس 320 مم، وبها فرامل خلفية من بريمبو بديسكات مقاس 295 مم، وبها نظام توزيع ذكي للفرامل سواء ضغطت على الفرامل الأمامية أو الخلفية، يوزع النظام الذكي قوة الكبح بالتساوي لضمان توقف مستقيم ومستقر دون انزلاق الدراجة.
 

سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة 

دراجة سو S2000 GL مخصصة للرحلات الطويلة وتتميز بالصندوق الخلفي الكبير ويمنح مساحة تخزين هائلة، وبها مسند ظهر مريح للراكب، وتنفرد بأنظمة أمان إضافية تشمل نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التنبيه من الاصطدام الخلفي، وبها شاشة عملاقة مقاس 12.3 بوصه فائقة الوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وبها نظام Apple CarPlay، وبها نظام My Bike للتحكم بخصائص الإضاءة وحالة الدراجة.

سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة 

تتوافر دراجة سو S2000 GL بـ وضعية السائق بمفرده (Solo)، وبها وضعية السائق مع راكب (Rider + Passenger)، وبها وضعية سائق مع راكب وأمتعة سفر كاملة، وبها وضع تلقائي (Auto) الذي يتكيف آلياً حسب الوزن وظروف الطريق.

سيارة دراجة سو S2000 GL الجديدة 

وبها مساعد الركن والمناورة الذكي (Crawling Mode)، وبها نظام عبقري للتحرك البطيء إلى الأمامي، وبها ضغطة زر واحدة وأنت جالس في مكانك، مما يسهل ركنها والخروج من الأماكن الضيقة والمنحدرات بكل يسر، وبها زجاج أمامي كهربائي يرتفع وينخفض بلمسة زر ليحميك تماماً من ضغط الرياح على الخطوط السريعة.

سو S2000 GL محرك دراجة سو S2000 GL دراجة سو S2000 GL S2000 GL Crawling Mode الألمنيوم المسبوك نظام Apple CarPlay نظام My Bike

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