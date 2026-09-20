لغز هيكل عظمي معلق ببرج ضغط عالٍ في أسوان.. ماذا حدث؟

في واقعة غامضة كشفت تفاصيلها العظام المتناثرة على الأرض، عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان على بقايا هيكل عظمي داخل منطقة زراعية خلف مطار دراو، فيما تبين وجود أجزاء أخرى من الجثمان معلقة بأحد أبراج الضغط العالي، بعد نحو 3 أشهر من اختفاء صاحبه.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دراو بلاغًا بشأن العثور على أجزاء من عظام بشرية داخل أرض زراعية، وانتقلت قوات الأمن وفرق البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث بدأت أعمال الفحص والمعاينة لكشف ملابسات الواقعة.

العظام المتناثرة تكشف المفاجأة

كشفت المعاينة عن وجود أجزاء من الهيكل العظمي ملقاة على الأرض، بينما كانت أجزاء أخرى لا تزال معلقة في الجزء المرتفع من برج للضغط العالي بالقرب من موقع العثور على العظام.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات الأولية، فإن المتوفى ينتمي إلى إحدى قرى مركز كوم أمبو، وكان قد أُبلغ عن تغيبه قبل نحو 3 أشهر، وهو ما فتح خيطًا في محاولة تحديد هوية صاحب الهيكل العظمي وكشف ظروف اختفائه.

هاتف وملابس في موقع الواقعة

وخلال أعمال الفحص، عثرت الأجهزة الأمنية على بقايا ملابس بالقرب من موقع الهيكل العظمي، كما أشارت تقارير إلى العثور على هاتف محمول في محيط المكان، وتم التحفظ على المضبوطات وبقايا الجثمان لاستكمال أعمال الفحص.

وتعمل الجهات المختصة على تحديد هوية المتوفى بصورة نهائية، من خلال الفحوص اللازمة ومطابقة النتائج مع بلاغات الأشخاص المفقودين.

ماذا حدث أعلى برج الضغط العالي؟

رجحت التحريات الأولية أن الشاب حاول تسلق برج الضغط العالي، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بمحاولة سرقة بعض مكونات البرج أو الأسلاك الكهربائية.

وخلال محاولة التسلق، تعرض الشاب لصعق كهربائي أدى، بحسب التحريات الأولية، إلى وفاته، فيما ظل جثمانه معلقًا أعلى البرج لفترة طويلة دون اكتشافه. ولا تزال هذه الرواية محل فحص من جهات التحقيق، لحين انتهاء الإجراءات الرسمية وتحديد سبب الوفاة بشكل نهائي.

3 أشهر تكشف ما حدث

ومع مرور نحو ثلاثة أشهر، أدى بقاء الجثمان في مكان مكشوف إلى تحلله وسقوط أجزاء من الهيكل العظمي على الأرض، وهو ما ساهم في اكتشاف الواقعة.

وبعد العثور على العظام، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين وجود بقية الهيكل العظمي معلقة بالبرج، ليبدأ بعدها جمع البقايا والملابس الموجودة في موقع الحادث تمهيدًا لفحصها.

النيابة تحقق في الواقعة

وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، وتحديد هوية المتوفى وسبب الوفاة.

كما تواصل الأجهزة الأمنية وفرق البحث الجنائي أعمال الفحص والتحري، بينما تخضع بقا