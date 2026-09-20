أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ترتفع 56.7% خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار

كشف الفريق أسامة ربيع عن تحسن مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس ارتفاع إيرادات قناة السويس 56.7%، موضحًا أن شهر أغسطس 2026 شهد عبور 1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 68.3 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 567.1 مليون دولار.



وأوضح أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، الذي سجل عبور 1070 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 45.2 مليون طن وإيرادات قدرها 326 مليون دولار.



وبذلك سجلت حركة الملاحة خلال أغسطس 2026 زيادة بنسبة 27% في أعداد السفن، و51.1% في الحمولات الصافية، و56.7% في الإيرادات مقارنة بأغسطس 2025.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس التحسن التدريجي في حركة الملاحة بالقناة، وتؤكد استمرار أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.