الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التطورات والاضطرابات التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في تأمين واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، ورسخت مكانتها المحورية في حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن ما تتمتع به القناة من أعلى مستويات الأمان والسلامة البحرية، إلى جانب كفاءة منظومة الخدمات البحرية المعاونة، يؤكد عدم وجود طريق بديل مستدام يضاهي كفاءة قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة إلى الخطوط الملاحية ومجتمع التجارة والنقل البحري، مؤكدًا أن قناة السويس آمنة، وحركة الملاحة بها منتظمة، وجميع الخدمات البحرية تعمل بكفاءة، فيما يواصل مرشدو الهيئة أداء مهامهم بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.