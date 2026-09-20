برلمانية: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة يعزز كفاءة الخدمات الحكومية

أكدت النائبة أماني فاخر، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استهداف الحكومة زيادة الموازنة العامة للتعليم والصحة، خطوة مهمة باعتبارهما من القطاعات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز جهود الدولة في دعم الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات.

تطوير الخدمات المقدمة وتحسين كفاءتها

و أوضحت" فاخر" في تصريحات خاصة أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، بما يدعم قدرة الدولة على تطوير الخدمات المقدمة وتحسين كفاءتها.

مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق على هذين القطاعين دعم العاملين بهما وتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية والصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما أن توجيه جانب أكبر من الزيادات إلى العاملين في هذين القطاعين يعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية فى أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين فى الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة للإصدار الـ13 من موازنة المواطن.