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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق بصحة سوهاج

وكيل الصحة ووكيل المديرية بسوهاج
وكيل الصحة ووكيل المديرية بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، صباح اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لوحدتي طب الأسرة بقريتي أولاد عزاز وعرابة أبو الدهب بمركز سوهاج.

جاء ذلك للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام الأطقم الطبية والإدارية داخل الوحدتين.

ماذا حدث؟

وتضمنت الجولة المفاجئة متابعة الانضباط الإداري والتزام العاملين بمواعيد العمل، إلى جانب التأكد من توافر الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدتان للمواطنين، ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، فضلًا عن التأكد من كفاءة سلاسل التبريد وحفظ المستحضرات والطعوم وفقًا للاشتراطات الصحية المنظمة.

كما تابع وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية مستوى الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، من خلال عيادات تنمية الأسرة، والتأكد من انتظام تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية والتوعية الطبية للمواطنين، بما يضمن حصول المترددين على الخدمات المستحقة بصورة منتظمة.

وخلال الزيارة، رصد مسؤولو الصحة حالات تغيب عن العمل دون الحصول على تصريح مسبق، حيث وجّه الدكتور أحمد رفعت والدكتور أحمد جمال بإحالة المتغيبين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم، مؤكدين أن الالتزام والانضباط داخل المنشآت الصحية أمر أساسي ولا مجال للتهاون فيه.

وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة بمختلف الوحدات والمنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء على أرض الواقع، ورصد أي سلبيات أو أوجه قصور والعمل على التعامل معها بشكل فوري.

وأكدت مديرية الصحة أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن المتابعة الميدانية لا تستهدف فقط رصد المخالفات، وإنما تمتد إلى دعم الإيجابيات وتحسين مستوى الأداء، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة وانتظام الخدمات الطبية المقدمة لأهالي سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الصحة وكيل وزارة الصحة وكيل مديرية الصحة بسوهاج

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