بعد رفض الطعن.. رمضان صبحي يغيب عن الملاعب حتى 2029 بسبب عقوبة المنشطات

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على العقوبة الموقعة ضده في قضية المنشطات، لتؤيد بذلك قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، على خلفية اتهامه بتناول مادة محظورة.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن رفض الطعن يعني استمرار عقوبة الإيقاف الموقعة على رمضان صبحي، وبالتالي لن يتمكن اللاعب من ممارسة كرة القدم حتى عام 2029، وفقًا لمدة العقوبة المعلنة.

وكان هاني زهران، محامي رمضان صبحي، قد كشف في وقت سابق عن آخر تطورات القضية وموقف المحكمة الفيدرالية السويسرية من الطعن الذي تقدم به اللاعب، موضحًا أن فريق الدفاع تقدم بالطعن أمام المحكمة، إلا أن المحكمة لم تكن قد حددت موقفها منه في ذلك الوقت بسبب فترة الإجازات.

وأضاف زهران أن الحكم كان من الوارد صدوره خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لم تسمح بتقديم بعض الأدلة والشواهد خلال نظر القضية الخاصة بإيقاف رمضان صبحي.

وأوضح محامي لاعب بيراميدز أن عدم السماح بتقديم تلك الأدلة كان يمثل، من وجهة نظر فريق الدفاع، سببًا قويًا يمكن الاستناد إليه في الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

كما أشار زهران إلى أن قضية المنشطات الخاصة برمضان صبحي تمثل الواقعة الأولى التي يلجأ فيها اللاعب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بهذا الشكل، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا بشأن نظر الطعن وقبوله.

ومع رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن، تستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بحق رمضان صبحي، وفقًا لما أوردته التقارير الصحفية، في انتظار أي تطورات جديدة قد تطرأ على القضية خلال الفترة المقبلة.