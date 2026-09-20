تحت رعاية وزارة الرياضة.. مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية

شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد مهرجانًا كبيرًا للألعاب الترفيهية، نظم بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة نحو 3000 لاعب ولاعبة، في أجواء رياضية وترفيهية شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وتضمن المهرجان منافسات في أربع ألعاب هي الطاولة والدومينو والفوت فولي والكورف بول، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات، مع تخصيص جوائز مالية بقيمة 20 ألف جنيه للفائزين بالمراكز الأولى.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد على استضافة وتنفيذ الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تستهدف جذب الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة، وبما يتماشى مع توجهات وزارة الشباب والرياضة نحو تفعيل دور مراكز الشباب والتنمية الشبابية.

وشهد المهرجان حضور محمود عبد العزيز، المشرف العام على الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، وبلال نظير، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وأحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وإبراهيم مدكور، المنسق العام للاتحاد، ومحمد يوسف امين صندوق المركز، إلى جانب عدد من مسؤولي المركز والاتحاد والمشاركين.

وأكد محمود عبد العزيز، المشرف العام على الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، أن استضافة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد لمهرجان بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة يعكس الدور المتنامي الذي تقوم به مراكز التنمية الشبابية في احتضان الفعاليات الكبرى وتقديم أنشطة متنوعة وجاذبة للشباب.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم مثل هذه الفعاليات التي تفتح المجال أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم، مؤكدًا أن توجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تركز على تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والتنمية الشبابية وتقديم برامج تلبي احتياجات الشباب وتساهم في بناء جيل أكثر ارتباطًا بالرياضة.

ومن جانبه، أعرب بلال نظير، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهده المهرجان، مؤكدًا أن مشاركة 3000 لاعب ولاعبة تمثل دفعة قوية للمركز لمواصلة استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.

وقال إن مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد يضع خدمة الشباب وتوفير بيئة رياضية وترفيهية متميزة في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن التعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يأتي ضمن خطة المركز لتنويع الأنشطة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة.

وأكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن التعاون مع مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الاتحاد ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على المهرجان يؤكد الشعبية المتزايدة للألعاب الترفيهية.

وأوضح أن الاتحاد يحرص على الوصول بالألعاب الترفيهية إلى أكبر قاعدة ممكنة من الممارسين، من خلال التعاون مع مراكز الشباب والتنمية الشبابية، تنفيذًا لتوجهات وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الوزير جوهر نبيل بالاهتمام بالشباب وتوفير أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة لهم.

وقال إبراهيم مدكور، المنسق العام للاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، إن النجاح الجماهيري للمهرجان يعكس قدرة مراكز التنمية الشبابية على استضافة فعاليات كبرى تجمع آلاف المشاركين في أجواء تنافسية وترفيهية مضيفاً أن اختيار مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد لاستضافة المهرجان جاء لما يمتلكه من إمكانات وقدرة تنظيمية، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل التعاون مع المركز خلال الفترة المقبلة لتنظيم المزيد من الفعاليات التي تساهم في نشر الألعاب الترفيهية وتوسيع قاعدة ممارستها.



واختتم المهرجان بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز المخصصة للمراكز الأولى، وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمشاركة الكبيرة، ليؤكد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد قدرته على استضافة الفعاليات الجماهيرية الكبرى وتحويلها إلى ملتقى رياضي وترفيهي يجمع آلاف الشباب.