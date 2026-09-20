جهاز العلمين الجديدة يتابع التشغيل التجريبي لموقف النقل الداخلي

تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من موقف العلمين الجديدة للنقل الداخلي، وذلك في إطار خطة الجهاز للارتقاء بمنظومة النقل والخدمات المقدمة لسكان ورواد المدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وكان يرافقه خلال الجولة كل من، المهندس عبد العزيز سليمان، والدكتور مهندس مصطفى النجدي نواب رئيس الجهاز، والمهندس محمد المصري، مدير إدارة الطرق والكباري، و محمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية، و حسن دوريش نائب مدير الامن، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى يأتي ضمن جهود جهاز مدينة العلمين الجديدة لتوفير منظومة نقل داخلي منظمة وآمنة، تسهم في تيسير حركة السكان ورواد المدينة، وربط المناطق السكنية والخدمية والمناطق الحيوية، بما يتناسب مع أعمال التنمية والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.

وأشار المهندس عبد العزيز سليمان نائب رئيس الجهاز للطرق، إلى أن مساحة موقف العلمين الجديدة يبلغ نحو 5200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبنى الإداري نحو 220 مترًا مربعًا، موضحًا أن الموقف يضم مظلتين مخصصتين للأتوبيسات، تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة، والثانية 16 أتوبيسًا كبيرًا، بالإضافة إلى مظلتين للسيارات، تستوعب الأولى 7 سيارات، والثانية 11 سيارة، بما يساهم في تنظيم حركة المركبات واستيعاب الأعداد المستهدفة من الرحلات.

وأضاف أن الموقف يتضمن ساحات انتظار مجهزة للركاب، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة، ومنها الحمامات العامة المجهزة، فضلًا عن مبنى إداري يضم مكاتب العاملين بالموقف ومبيتًا مجهزًا للعاملين، بما يوفر بيئة تشغيل متكاملة ويسهم في انتظام تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفي النجدي، نائب رئيس الجهاز للتنميه، أن التشغيل التجريبي يستهدف التأكد من كفاءة مختلف مكونات الموقف وانتظام حركة المركبات وسهولة الدخول والخروج، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع بشكل مستمر كافة التفاصيل التشغيلية والفنية، والعمل على معالجة أي ملاحظات تظهر خلال فترة التشغيل التجريبي، تمهيدًا للوصول إلى التشغيل الكامل للمنظومة، بماةيساهم في رفع معدلات التنميه مع التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في المشروع، والجهات التنفيذيه المعاونه من وزارة النقل بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التشغيل، وتوفير خدمة نقل منظمة ومناسبة لسكان ورواد مدينة العلمين الجديدة.