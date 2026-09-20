هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي فينيو موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي فينيو موديل 2027، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الـ SUV لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 151 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

زودت سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات هيونداي فينيو موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها زجاج فاميه .

هيونداي فينيو موديل 2027

ويوجد بـ هيونداي فينيو موديل 2027 ايضا، Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش قماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .