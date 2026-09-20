قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان
وزير الأوقاف يوجه بزيادة الدفعة الأولى من القرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه
كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري.. 19 ميناءً تجاريًا و100 مليون متر للموانئ
شيكابالا يكشف كواليس أزمة الرواتب في الأهلي: إزاي تتعاقد مع لاعب جديد وتديله أكتر مني؟
ما هو اليمين الغموس وما كفارته؟ .. كلمة توقع قائلها في 3 مصائب فاحذرها
الأهلي يبدأ التحضير للقمة.. عموتة يقود المران ووائل جمعة ينسق لخوض وديات
رئيس البرلمان الإيراني: لا عودة للمفاوضات أو فتح المضيق قبل تنفيذ شروط إيران
متواضع للغاية.. رئيس طرابزون: محمد صلاح نجم عالمي وشخصية استثنائية
قاليباف: النظام الأمريكي القديم في الشرق الأوسط انهار.. وإيران تدعو لنظام إقليمي جديد
الدواء المحلي تحت المجهر.. جودة مرتفعة وأسعار لا تقبل التغيير
استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا
فوق الـ 52 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

هيونداي فينيو موديل 2027
هيونداي فينيو موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي فينيو موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي فينيو موديل 2027، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الـ SUV لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 151 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

زودت سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات هيونداي فينيو موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها زجاج فاميه .

هيونداي فينيو موديل 2027

ويوجد بـ هيونداي فينيو موديل 2027 ايضا، Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش قماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 السيارات الجديدة موديل 2027 هيونداي فينيو موديل 2027 فينيو السيارات الـ SUV محرك هيونداي فينيو وسائل الأمان بـ هيونداي فينيو فينيو موديل 2027 سعر هيونداي فينيو هيونداي فينيو ISOFIX Touch Screen

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

العملات

أسعار العملات اليوم.. الدولار يسجل 52.18 جنيه

الأطفال

هل تمنع الدولة الأطفال من استخدام السوشيال ميديا؟ تفاصيل

إلهام أبو الفتح

«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح: لغز «بريتش بتروليوم»

بالصور

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد