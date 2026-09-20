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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم منتخب تركيا عن محمد صلاح: كثرة سجداته بعد الأهداف انتهت به إلى صلاة العشاء

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

علق التركي السابق إرمان توروغلو على احتفالات النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، خلال مواجهة جالاتا سراي، التي شهدت تألقًا لافتًا للفرعون المصري وتسجيله أول هاتريك له في الدوري التركي.

محمد صلاح 

وقال إرمان توروغلو في تصريحات إعلامية: «محمد صلاح، من كثرة السجدات التي قام بها خلال احتفالاته بأهدافه، انتهى به الأمر إلى أداء صلاة العشاء».

وقاد محمد صلاح فريق طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وعاد النجم المصري ليعزز تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية فريقه في الدقيقة 80، مسجلًا الهدف الثالث له شخصيًا، ليكمل أول هاتريك له في الدوري التركي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي، بعدما واصل تألقه مع طرابزون سبور منذ انضمامه إلى الفريق.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.

محمد صلاح ليفربول طرابزون

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