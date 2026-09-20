«أعيش أحلامي هذا الموسم».. تعليق نجوم طرابزون على اكتساح جالطة سراي برباعية

حقق فريق طرابزون التركي الفوز على منافسه جالاتا سراي برباعية مثيره حيث شهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح وتسجيله ثلاث أهداف.

وتغزل لاعبو الفريق التركي في أدائهم بعد فترة صعبة مرت على الفريق بخسارة أمام قونيا سبور وتغيير الجهاز الفني قبل الرد برباعية نظيفة امام جالاتا سراي.

وقال مليح كاباساكال لاعب نادي طرابزون : الفريق كان يحتاج الفوز ليثبت إنه مازال موجودا وبقوة في المنافسة رغم البداية التي لم نكن نتمناها ويجب تحقيق المكسب لإثبات قدراتنا وأننا مازالنا في المنافسة.

وأضاف: لعبنا بشكل مميز، قاتلنا واتحدنا وكسبنا بعد ما قدمنا كرة قوية جدًا.

وعن استدعاء مليح للمنتخب التركي لأول مرة قائلا : أستطيع القول بأنني أعيش أحلامي هذا الموسم مع طرابزون وسعيد وفخور جدًا بما قدمناه.

رد فعل طرابزون بعد تغيير الجهاز الفني

أما ستيفان سافيتش لاعب طرابزون فركّز على رد فعل الفريق بعد الفترة الصعبة قائلا :"بعد خسارة قونيا حدث تغيير في الجهاز، لكن الفريق قدّم رد فعل قوي جدًا والفوز بالمباراة المهمة والديربي الكبير ، كان مهم جدًا بالنسبة لنا.

وأضاف إن تغيير المدرب ليس سهلا، لكن الفريق تأقلم بسرعة والنتيجة نفسها بتوضح رد الفعل الذي قدمناه ونتمنى الاستمرار بنفس الطريقة.

ووجه سافيتش رسالة للحكام: "أنا مع تعامل الحكام بعدل مع الجميع، ليس طرابزون فقط بل كل فرق الدوري.

كواليس بين الشوطين

كشف نوايو نجم طرابزون كواليس غرفة الملابس بين شوطي المباراة: طرابزون دخل الاستراحة متقدم، لكن توماس ريس المدير الفني رفض الاسترخاء، وقال لنا إن المباراة مازالت أمام جالاتا سراي وهم فريق كبير ويجب الاستمرار بنفس الجدية.

وأضاف نوايو :"المدرب أكد على ضرورة المواصلة بنفس الطريقة والمحافظة على النتيجة، وإننا يمكن ننهي المباراة بنتيجة أكبر وهذا ماحدث فعلا الفريق رجع للملعب وأكمل الضغط حتى أكمل الرباعية

وعن ريس المدير الفني الجديد لطرابزون، قال نوايو: أستطيع القول إنه مدرب جيد جدًا، وأعتقد إنه سيكون جزء من العيلة أتمنى أن نحقق معاه نجاحات كثيرة ونكسب مباريات أكثر.

وختم حديثه برسالة : يجب الاستمرار في عملنا بنفس القوة كعائلة واحدة ونتطلع للامام في كل خطوة.