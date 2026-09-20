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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمويل العلوم تفتح باب التقدم لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI)، عن فتح باب التقدم للنداء الحادي عشر لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني، بهدف دعم الربط بين البحث العلمي والصناعة، وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الصناعية وتعزيز التعاون التكنولوجي بين الجانبين في مجالات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا.

ويمثل البرنامج فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الباحثين والقطاع الصناعي في مصر وإسبانيا، وتحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى تطبيقات وحلول تكنولوجية ذات أثر اقتصادي، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم المشروعات التي تربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتعزز القدرة التنافسية.

ويستهدف النداء دعم المشروعات المشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، تشمل الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية، والنقل، والسياحة والآثار.

ويشترط للتقدم أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، وأن يتقدم بالتعاون مع شريك مصري من الشركات أو الجهات الصناعية، وشريك صناعي إسباني.

وتحصل المشروعات المقبولة على تمويل يصل إلى 150 ألف يورو للجانب المصري.

وتدعو الهيئة الباحثين والجهات الصناعية الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء، والتقدم بالمقترحات البحثية في موعد أقصاه 3 ديسمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

https://stdf.eg/web/grants/open

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

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