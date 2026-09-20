قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%45 طاقة متجددة بحلول 2028.. كيف تعيد مصر رسم خريطة أمن الكهرباء؟
بلومبرج: خطة لاقتطاع الأقصر حصة من السياحة العلاجية في العالم
معنى حديث العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة .. علي جمعة يوضحه
«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً
صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 617 مليون دولار خلال 7 أشهر
تصفيات 2027.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان
نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية خلال أسبوع .. انفوجراف
الرقابة المالية تلزم الشركات بالتسجيل في «بريدي» لاستقبال المراسلات الرسمية
من 2.5 لـ 16,231 ألف جنيه.. خارطة المقابل الشهري لـ شقق الايجار المنتهى بالتملك فى كل المدن
الاستخبارات الأمريكية تشيد بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
لا تخبروا «ترامب» .. الدنماركيون يسخرون من «اتفاق جرينلاند»: «دعوه يتوّهم النصر»
رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 617 مليون دولار خلال 7 أشهر

الصادرات
الصادرات
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، برئاسة المهندس هاني سلام، أن صادرات القطاع سجلت نحو 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026، رغم التحديات التي واجهت حركة التجارة العالمية نتيجة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف المجلس التصديري الوصول بصادرات الغزل والمنسوجات إلى نحو 1.291 مليار دولار بنهاية عام 2026، بزيادة مستهدفة تبلغ 10% مقارنة بأداء العام الماضي.

1.291 مليار دولار مستهدف الصادرات بنهاية 2026

قال المهندس هاني سلام إن صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام حققت نحو 48% من المستهدف السنوي الذي وضعه المجلس ضمن خطته لزيادة صادرات الغزل والمنسوجات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرص للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على عدد من المنتجات المصرية في أسواق خارجية متنوعة.

الأقمشة والغزول تتصدر قائمة المنتجات المصدرة

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تنوع المنتجات التي تصدرها مصر، وجاءت الأقمشة المنسوجة من شعيرات تركيبية، وأقمشة الجينز، والأقمشة المنسوجة من ألياف اصطناعية، وخيوط الغزل من ألياف تركيبية، ضمن أبرز المنتجات المصدرة.

كما شملت قائمة المنتجات الغزول القطنية، والأقمشة المنسوجة من القطن، وأقمشة الجينز، والصوف والوبر الناعم، إلى جانب الأقمشة المنسوجة من الكتان.

يونيو يسجل أعلى صادرات منذ بداية العام

وبحسب بيانات المجلس، تصدر شهر يونيو 2026 قائمة أعلى قيم صادرات القطاع المسجلة منذ بداية العام، بعدما بلغت صادراته نحو 98 مليون دولار.

وجاء شهر أبريل في المركز الثاني بصادرات بلغت نحو 93 مليون دولار، يليه شهر مارس بنحو 92 مليون دولار.

تركيا في صدارة الأسواق التصديرية

وحافظت تركيا على صدارة قائمة الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2026، بإجمالي صادرات بلغ نحو 186 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بحصة بلغت نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بحصة بلغت نحو 9%.

سوريا تتصدر الأسواق الأكثر نموًا

رصد المجلس التصديري نموًا ملحوظًا في صادرات القطاع إلى عدد من الأسواق خلال أول 7 أشهر من 2026، حيث تصدرت سوريا قائمة الأسواق من حيث معدل نمو الصادرات، بنسبة بلغت نحو 75%.

وجاءت البرازيل والهند في المرتبة التالية، بعدما سجلت الصادرات المصرية إليهما نموًا بنسبة 47% لكل منهما.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 36%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 30%، بينما سجلت الصادرات إلى المغرب ورومانيا نموًا بنسبة 25% لكل منهما.

وسجلت الصادرات إلى الأردن نموًا بنسبة 23%، وفيتنام بنسبة 20%، فيما ارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية إلى كل من تونس وبريطانيا بنسبة 17%.

تنويع الأسواق لتعزيز الصادرات المصرية

وأكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن تحقيق المستهدف التصديري للعام الجاري يتطلب مواصلة العمل على تنويع الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الأسواق التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأسواق الرئيسية بالتوازي مع العمل على رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود فرص يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأسواق التي سجلت نموًا قويًا في استقبال صادرات الغزل والمنسوجات المصرية، بما يدعم قدرة القطاع على زيادة حصيلة الصادرات والوصول إلى المستهدف السنوي.

الصادرات المصرية الغزل والنسيج صادرات الغزل والمنسوجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تتابع استقبال مراكز تنمية الأسرة والطفولة الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد

وزارة التعليم العالي

استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكل المراحل

وزارة التعليم العالي

تمويل العلوم تفتح باب التقدم لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني

بالصور

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

دياب
دياب
دياب

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد