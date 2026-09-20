صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 617 مليون دولار خلال 7 أشهر

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، برئاسة المهندس هاني سلام، أن صادرات القطاع سجلت نحو 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026، رغم التحديات التي واجهت حركة التجارة العالمية نتيجة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف المجلس التصديري الوصول بصادرات الغزل والمنسوجات إلى نحو 1.291 مليار دولار بنهاية عام 2026، بزيادة مستهدفة تبلغ 10% مقارنة بأداء العام الماضي.

1.291 مليار دولار مستهدف الصادرات بنهاية 2026

قال المهندس هاني سلام إن صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام حققت نحو 48% من المستهدف السنوي الذي وضعه المجلس ضمن خطته لزيادة صادرات الغزل والمنسوجات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرص للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على عدد من المنتجات المصرية في أسواق خارجية متنوعة.

الأقمشة والغزول تتصدر قائمة المنتجات المصدرة

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تنوع المنتجات التي تصدرها مصر، وجاءت الأقمشة المنسوجة من شعيرات تركيبية، وأقمشة الجينز، والأقمشة المنسوجة من ألياف اصطناعية، وخيوط الغزل من ألياف تركيبية، ضمن أبرز المنتجات المصدرة.

كما شملت قائمة المنتجات الغزول القطنية، والأقمشة المنسوجة من القطن، وأقمشة الجينز، والصوف والوبر الناعم، إلى جانب الأقمشة المنسوجة من الكتان.

يونيو يسجل أعلى صادرات منذ بداية العام

وبحسب بيانات المجلس، تصدر شهر يونيو 2026 قائمة أعلى قيم صادرات القطاع المسجلة منذ بداية العام، بعدما بلغت صادراته نحو 98 مليون دولار.

وجاء شهر أبريل في المركز الثاني بصادرات بلغت نحو 93 مليون دولار، يليه شهر مارس بنحو 92 مليون دولار.

تركيا في صدارة الأسواق التصديرية

وحافظت تركيا على صدارة قائمة الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2026، بإجمالي صادرات بلغ نحو 186 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بحصة بلغت نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بحصة بلغت نحو 9%.

سوريا تتصدر الأسواق الأكثر نموًا

رصد المجلس التصديري نموًا ملحوظًا في صادرات القطاع إلى عدد من الأسواق خلال أول 7 أشهر من 2026، حيث تصدرت سوريا قائمة الأسواق من حيث معدل نمو الصادرات، بنسبة بلغت نحو 75%.

وجاءت البرازيل والهند في المرتبة التالية، بعدما سجلت الصادرات المصرية إليهما نموًا بنسبة 47% لكل منهما.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 36%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 30%، بينما سجلت الصادرات إلى المغرب ورومانيا نموًا بنسبة 25% لكل منهما.

وسجلت الصادرات إلى الأردن نموًا بنسبة 23%، وفيتنام بنسبة 20%، فيما ارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية إلى كل من تونس وبريطانيا بنسبة 17%.

تنويع الأسواق لتعزيز الصادرات المصرية

وأكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن تحقيق المستهدف التصديري للعام الجاري يتطلب مواصلة العمل على تنويع الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الأسواق التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأسواق الرئيسية بالتوازي مع العمل على رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود فرص يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأسواق التي سجلت نموًا قويًا في استقبال صادرات الغزل والمنسوجات المصرية، بما يدعم قدرة القطاع على زيادة حصيلة الصادرات والوصول إلى المستهدف السنوي.