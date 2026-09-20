غدًا.. مصلحة الضرائب تشارك في اجتماعات خبراء ورؤساء الإدارات الضريبية بدول البريكس في الهند

تشارك مصلحة الضرائب المصرية، غدًا الاثنين، في اجتماعات خبراء ورؤساء الإدارات الضريبية بدول البريكس، التي تستضيفها الهند خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، في إطار رئاستها لتجمع البريكس لعام 2026، وبمشاركة ممثلي الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه المشاركة تأتي في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية، والانفتاح على التجارب والممارسات الدولية الناجحة والاستفادة منها في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة كوادرها، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في مجالات التطوير والتحديث مع الشركاء الدوليين.

وقالت إن مشاركة مصر تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين الإدارات الضريبية بدول البريكس، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير نظم الإدارة الضريبية، إلى جانب مشاركة التجربة المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن مصر تشارك بفاعلية، منذ انضمامها إلى تجمع البريكس في عام 2024، في مسارات التعاون بين الإدارات الضريبية للدول الأعضاء، من خلال مجموعات العمل المتخصصة والاجتماعات الفنية التي تعقد على مدار العام، والتي تستهدف تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وتطوير الممارسات الضريبية.

وأضافت أن الاجتماعات المقرر عقدها على مدار ثلاثة أيام تمثل تتويجًا لأعمال ومناقشات مجموعات العمل خلال العام، حيث تبدأ باجتماعات خبراء الضرائب يومي 21 و22 سبتمبر، لمناقشة ما تم إنجازه في مجالات التعاون المختلفة وخطط العمل المستقبلية، يعقبها اجتماع رؤساء الإدارات الضريبية والخبراء بدول البريكس يوم 23 سبتمبر.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن أجندة الاجتماعات تتناول عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الضرائب الدولية وتسعير المعاملات، وإحصاءات الإيرادات الضريبية، وتحديث ضريبة القيمة المضافة، واستخدام مصادر البيانات والحلول التكنولوجية في العمل الضريبي، إلى جانب تطوير الموارد البشرية وتعزيز النهج المتمحور حول المتعاملين.

وأضافت أن الاجتماعات تناقش كذلك عددًا من المبادرات المتعلقة ببناء قدرات شباب العاملين بالإدارات الضريبية، وتعزيز دور المرأة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، فضلًا عن تطوير آليات التعاون التي تسهم في توفير المعلومات الضريبية ودعم بيئة الاستثمار بين دول البريكس.

وأوضحت رشا عبد العال ، أنه من المقرر، على هامش الاجتماعات، عقد لقاء مع وزيرة المالية الهندية، بمشاركة عدد من قيادات الإدارة الضريبية الهندية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الضريبية ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير الإدارة الضريبية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم أطر التعاون والتنسيق بين مصر ودول تجمع البريكس.