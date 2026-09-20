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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بقرية إقفهص التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، على مدار يومي ١٢ و١٣ سبتمبر ٢٠٢٦، بالتعاون مع مؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف العمل لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل خدمة طبية ممكنة خاصة لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، مثمنًا دورها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال تنظيم القوافل الطبية الشاملة التي تستهدف الوصول للمواطنين بجميع المناطق، ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أهمية التعاون في هذا الإطار مع مؤسسات المجتمع المدني، والدور الحيوي والفعال الذي تقوم به هذه المؤسسات في دعم القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، مؤكداً ضرورة استمرار هذا التعاون المُثمر.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال التقرير، إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد؛ حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت رئيس اللجنة أن أعمال القافلة على مدار يومين أسفرت عن الكشف على إجمالي ٢٠٥٠ مواطنًا، حيث تم الكشف على ٦٥٠ حالة في تخصص الرمد، وصرف ٣٥٤ نظارة طبية للمواطنين المستحقين، إلى جانب تحديد ١٨٠ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن الكشف على ١٤٠٠ حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد ٧٤ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، كما تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

وتقدمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة، بالشكر والتقدير للواء/ عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومختلف الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة، لتعاونهم المثمر والتنسيق والدعم المقدم خلال أعمال القافلة، بما أسهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها لمؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، لدورها في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة حرصها على استهداف مزيد من التعاون مع المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود اللجنة في تنظيم القوافل الطبية وتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

مدبولي اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء مؤسسة ضي الخير للأعمال رئيس الوزراء

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