خطوة بخطوة .. إزاي تقدم على شقة في الإيجار التمليكي

فتح اليوم الأحد باب الحجز في شقق الايجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى الايجار المدعوم ضمن «سكن لكل المصريين 9 والبالغ عددهم 15 ألف وحدة بالإضافة إلى شقق الايجار المنتهي بالتملك والمطروح من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والبالغ عددها 10 آلاف وحدة.

ويتساءل العديد من المواطنين عن كيفية التقديم على شقه في الايجار التمليكي، لذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري، طريقة التقديم في كلا الطرحين.

خطوات التقديم على شقق الإيجار «سكن لكل المصريين 9»



1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية



يدخل المواطن على منصة مصر الرقمية عبر الرابط:

https://digital.gov.eg/⁠



ثم يختار «إنشاء حساب» من الصفحة الرئيسية، ويبدأ إجراءات التسجيل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل:

الرقم القومي.



رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي من الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام.



اسم الأم الأول باللغة العربية.



رقم الهاتف المحمول، بشرط أن يكون مسجلًا باسم صاحب الطلب.



البريد الإلكتروني، وهو اختياري.



بعد ذلك يتم التحقق من رقم الهاتف من خلال إرسال رسالة نصية SMS تتضمن رمز التحقق، ويقوم المتقدم بإدخال الرمز في الحقل المخصص.

ثم ينشئ المتقدم كلمة مرور للحساب، على أن تتضمن حروفًا إنجليزية كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا خاصة، مثل @ أو #.

وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.



2- الدخول إلى خدمات الإسكان

بعد إنشاء الحساب، يدخل المواطن مرة أخرى إلى منصة مصر الرقمية.

ثم يضغط على «تسجيل الدخول»، ويدخل رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في النافذة المنبثقة.

بعد تسجيل الدخول، يختار «تصفح الخدمات».

ومن القائمة الجانبية يختار: «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري».



3- استعراض الإعلان وشراء كراسة الشروط

يختار المواطن خدمة:

«استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط».

ثم يضغط على «بدء الخدمة».

ويختار إعلان «الإيجار المنتهي بالتملك» أو الإعلان المحدد في المنصة وفقًا للطرح الذي يرغب في التقديم عليه، ثم يضغط «التالي».

بعد ذلك يقرأ الوصف التوضيحي لكراسة الشروط، ثم يضغط على كراسة الشروط للاطلاع عليها، ويقوم بمراجعة جدول التواريخ المرتبط بالإعلان.

بعد مراجعة رسوم كراسة الشروط، يضغط على «الذهاب إلى الدفع».

ويتم سداد مصاريف التسجيل من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية، ثم تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF.



4- تقديم طلب حجز الوحدة السكنية

بعد ذلك ينتقل المواطن إلى خدمة «تقديم طلب حجز وحدة سكنية».

ويضغط على «بدء الخدمة».

ثم يختار الإعلان الذي يرغب في التقديم عليه وفقًا لكراسة الشروط، ويحدد بيانات الإعلان، بما في ذلك المحافظة والمدينة/الحي، وشريحة الدخل، ثم يضغط «التالي».

بعد ذلك يوافق على شروط وأحكام خدمة التقديم على حجز الوحدة السكنية، ثم يضغط «موافقة».



5- إدخال البيانات الشخصية

يبدأ المتقدم في استكمال البيانات المطلوبة إلكترونيًا، والتي تشمل بيانات صاحب الطلب، وبيانات الأبناء إن وجدوا، وبيانات الزوج أو الزوجة، بحسب الحالة.



كما يتم إدخال بيانات العمل ومصادر الدخل لصاحب الطلب والزوج أو الزوجة، ثم اختيار رغبة الحجز والمدينة التي يرغب المتقدم في حجز الوحدة بها.



ويتعين التأكد من صحة البيانات قبل الضغط على «حفظ».



6- مراجعة البيانات والموافقة



يتحقق الصندوق من بيانات صاحب الطلب للتأكد من صحة البيانات وعدم وجود ما يمنع الاستفادة من الطرح.

وفي حالة عدم وجود ما يمنع، تظهر للمتقدم إمكانية استكمال الطلب، ثم يتم الضغط على «التالي».

7- إرفاق المستندات

يقوم المتقدم برفع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى استمارة الحجز والإقرار بعد توقيعهما.

ويشترط أن تكون الملفات وفق الصيغة والحجم المحددين في كراسة الشروط؛ وتوضح الكراسة الظاهرة في الصور إمكانية رفع المستندات بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت.

8- سداد جدية الحجز

يسدد المتقدم مبلغ جدية الحجز المحدد في كراسة الشروط، والبالغ 15 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من الحد الأقصى للقيمة الإيجارية وفقًا للبيانات الواردة بالكراسة.

كما توجد مصروفات تسجيل قدرها 365 جنيهًا لا ترد ولا تسترد.

9- إرسال الطلب وانتظار نتيجة الفحص

بعد مراجعة البيانات والمستندات، يقوم المتقدم بإرسال الطلب.

ويتولى الصندوق فحص بيانات المتقدم ومستنداته والتحقق من استيفائه للشروط وعدم وجود ما يمنع من الاستفادة من الطرح.

10- سداد مبلغ التأمين

بعد استكمال التسجيل، يتوجه صاحب الطلب إلى أحد مكاتب البريد المميكنة لسداد مبلغ التأمين، وذلك بعد ظهور رقم الطلب، ووفق المدة المحددة في كراسة الشروط.

11- في حالة قبول الطلب

في حالة قبول الصندوق للطلب، يتم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم وإخطاره بذلك.

ويتوجه المتقدم بعد إخطاره بالقبول لاستكمال إجراءات التعاقد، وتقديم المستندات المطلوبة، وسداد ما يلزم من مبالغ وفقًا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

12- معاينة الوحدة واستلامها

يحق للمتقدم معاينة الوحدة المخصصة له قبل التعاقد وفقًا للمواعيد المحددة.

وفي حالة وجود ما يمنع السكن في الوحدة أو وجود شكوى بشأنها، يجب إخطار جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة خلال المدة المحددة في كراسة الشروط.

وبعد إتمام إجراءات التعاقد، يتوجه المتقدم بالعقد إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان لاستلام الوحدة.

خطوات التقديم على شقق «الإيجار المنتهي بالتملك» – برنامج «بيت العمر»



بالنسبة إلى الـ10 آلاف وحدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن» خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2026.



الدخول على بوابة «مسكن» بوابة مسكن لحجز الوحدات⁠



ثم اختيار المدينة والمشروع المراد الحجز بهما.



قراءة كراسة الشروط يجب الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومراجعة جميع البيانات والمستندات المطلوب استيفاؤها قبل بدء إجراءات الحجز.



إنشاء حساب على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب باستخدام بطاقة الرقم القومي المسجلة على بوابة «مصر الرقمية»، مع التأكد من صحة البيانات.



إدخال البيانات الأساسية تشمل البيانات:

الرقم القومي والاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف المحمول، ويظل ثابتًا حتى نهاية إجراءات التخصيص والاسترداد.

محل الإقامة والعنوان الحالي كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي.

الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج أو الزوجة والأولاد القصر، إن وجدت.



رفع صورة بطاقة الرقم القومي يتم رفع صورة بطاقة الرقم القومي السارية، الوجه والظهر، في ملف أو صفحة واحدة.



إنشاء كلمة المرور وتفعيل الحساب يقوم المتقدم بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها، ثم الضغط على «تسجيل الحساب».



بعد التسجيل، تصل رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل، وبها رابط لتفعيل الحساب.



الدخول إلى الحساب بعد تفعيل الحساب، يتم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.



اختيار الوحدة يتم استعراض الوحدات المتاحة للتقدم وفقًا لمحافظة الإقامة والمشروع، وعند الدخول إلى المشروع يظهر رابط «تقديم طلب حجز جديد».



ثم يختار المتقدم البيانات المطلوبة، ومنها:

المدينة.

المشروع.

الوحدة المتاحة وفقًا لجدول الوحدات الموجود بكراسة الشروط.



رفع المستندات يتم تحميل مستندات التقديم، ومنها:

الرقم القومي للمتقدم.

بيانات الزوج/الزوجة والأولاد القصر.

شهادات ميلاد الأولاد القصر.

المستندات الأخرى المطلوبة وفقًا للحالة وكراسة الشروط.



وترفع المستندات في ملف PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت.



تقديم طلب الحجز

بعد استكمال البيانات والمستندات، يضغط المتقدم على «تقديم طلب الحجز».



ويتم حفظ الطلب مبدئيًا، ولا يصبح الحجز نهائيًا إلا بعد سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة وفقًا للشروط المعلنة.

سداد جدية الحجز



تظهر للمتقدم وسائل السداد المتاحة.

وتشمل:

السداد من خلال فوري باستخدام رقم السداد المرجعي.

السداد بواسطة البطاقة البنكية.

السداد عن طريق التحويل البنكي.

وبعد إتمام السداد، يقوم الموقع بمراجعة موقف الدفع وإرسال رسالة SMS لتأكيد حالة السداد.



رفع مستند تأكيد الدفع بعد تأكيد السداد، يقوم المتقدم برفع مستند تأكيد الدفع على الموقع الإلكتروني للحجز، بصيغة PDF أو JPG أو JPEG، ثم ينتظر مراجعة الطلب.



طباعة استمارة الحجز بعد استكمال الإجراءات

يطبع المتقدم استمارة الحجز، ويوقع عليها وعلى الإقرارات والتعهدات، ثم يرفعها مرة أخرى على الموقع مع باقي المستندات المطلوبة.

مراجعة الطلبات تقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة ودراسة بيانات المتقدمين والمستندات المرفوعة.

إجراء القرعة العلنية بالنسبة للوحدات التي يزيد عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، وفقًا للقواعد المحددة للطرح.

في حالة التخصيص يتم إخطار المتقدمين بنتيجة القرعة والتخصيص وفقًا للوسائل المحددة في كراسة الشروط.

وبالنسبة للوحدات المنفذة، يلتزم من تم تخصيص وحدة له باستكمال مبلغ التأمين بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.