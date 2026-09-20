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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع كلية البنات «القاعات» والمنطقة أمام موقف سيارات الأجرة بالأزهر

استكمال رصف شارع كلية البنات "القاعات" والمنطقة أمام موقف سيارات الأجرة بالأزهر
استكمال رصف شارع كلية البنات "القاعات" والمنطقة أمام موقف سيارات الأجرة بالأزهر
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استكمال أعمال رصف شارع كلية البنات "القاعات" بحي غرب مدينة أسيوط، وصولًا إلى المنطقة أمام موقف سيارات الأجرة بالأزهر أسفل كوبري فيصل، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة.

استكمال رصف شارع كلية البنات 

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط برئاسة أيمن محروس تابعت أعمال تنفيذ الرصف بالشارع والمنطقة أمام موقف سيارات الأجرة بالأزهر، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، وتنفيذ مشروع الرصف التابع للمحافظة برئاسة المهندس شعبان عبد المنعم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة وجودة التنفيذ.

وأشار إلى أن أعمال الرصف استكملت القطاع المتبقي من شارع كلية البنات "القاعات"، إلى جانب رصف المنطقة أمام موقف سيارات الأجرة بالأزهر أسفل كوبري فيصل، لافتًا إلى أن الشارع سبق رصفه بطول نحو 700 متر طولي وبمتوسط عرض 12 مترًا بجوار سور جامعة الأزهر، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تنفيذ أعمال الرصف وفقًا للمواصفات الفنية والكود المصري لأعمال الطرق، مع مراعاة جودة طبقات الرصف وأعمال التمهيد والتسوية والتشطيبات النهائية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الأعمال المنفذة وإطالة العمر الافتراضي للطريق، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرورية وكثافات مرتفعة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، مع إعطاء الأولوية للمحاور والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحسين حركة المرور وتيسير انتقال المواطنين ورفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أسيوط رصف شارع كلية البنات موقف سيارات مديرية الطرق

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