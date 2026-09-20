محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا

في لفتة إنسانية تعكس الاستجابة لمطالب المواطنين، سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، كرسيًا متحركًا كهربائيًا لأحد المواطنين من ذوي الهمم، لمساعدته على الحركة والتنقل وقضاء احتياجاته اليومية، وذلك بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، بحضور نفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، خاصة الحالات الإنسانية وذوي الهمم، تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين جودة حياتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا

وأوضح اللواء محمد علوان أنه التقى المواطن خلال إحدى الجولات حيث استمع إلى طلبه ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كرسي متحرك كهربائي له، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين لا تحتمل التأجيل، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتياجات أساسية تمس قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الاستجابة تأتي في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع، وسرعة التعامل معها وإيجاد حلول عملية لها، لافتًا إلى أن الحالات الإنسانية تحظى باهتمام خاص لما تمثله من أولوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في مساندة الحالات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية وحرصها على ترسيخ مفهوم الحياة الكريمة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.