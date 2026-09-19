إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أسيوط / الفرافرة

أصيب 9 عمال بإصابات متفرقة في الجسم اليوم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" كانت تنقل عدداً من العمال على الطريق الصحراوي الغربي (أسيوط - الفرافرة) وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير ووجود مصابين على الطريق الصحراوي الغربي وصلة «أسيوط - الفرافرة».
إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع
وعلى الفورانتقلت ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفحص والمعاينة الأولية انقلاب سيارة "ربع نقل" نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن إصابة 9 عمال جراء الحادث.
وجرى نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى ديروط المركزى لتلقى العلاج اللازم فيما قامت قوات المرور برفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم الحركة المرورية لمنع حدوث أي تكدسات.
حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.