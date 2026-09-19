إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أسيوط / الفرافرة

أصيب 9 عمال بإصابات متفرقة في الجسم اليوم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" كانت تنقل عدداً من العمال على الطريق الصحراوي الغربي (أسيوط - الفرافرة) وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

​تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير ووجود مصابين على الطريق الصحراوي الغربي وصلة «أسيوط - الفرافرة».

إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع

​وعلى الفورانتقلت ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفحص والمعاينة الأولية انقلاب سيارة "ربع نقل" نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن إصابة 9 عمال جراء الحادث.

​وجرى نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى ديروط المركزى لتلقى العلاج اللازم فيما قامت قوات المرور برفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم الحركة المرورية لمنع حدوث أي تكدسات.

​حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.