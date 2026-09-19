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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان على انتظام الخدمات الطبية

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان على انتظام الخدمات الطبية
محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان على انتظام الخدمات الطبية

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة، التابعين للإدارة الصحية بمركز أسيوط، للاطمئنان على انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات، في إطار جولاته المستمرة لدعم القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط ، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة مريم سعد، مدير الإدارة الصحية بمركز أسيوط، ومصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم

واستهل المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم، حيث كان في استقباله الدكتورة حسناء سيد محمود، مدير الوحدة الصحية، وأطقم الأطباء والتمريض والعاملين. واستمع إلى شرح حول الوحدة المنشأة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعمل منذ عام 2021، وتتكون من ثلاثة أدوار، وتضم عيادات الاستقبال والأسنان ورعاية الأمومة والطفولة والتعقيم والصيدلية والتطعيمات والمغسلة، وغرفة المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة وعيادات طب الأسرة والمعامل، بالإضافة إلى مكتب الصحة والمكاتب الإدارية وسكن التمريض.

وتابع محافظ أسيوط سير العمل بالعيادات والتخصصات المختلفة، وما تقدمه من خدمات الكشف والتشخيص وصرف العلاج بالمجان، واطلع على معدلات الإقبال وسجل الحالات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن على انتظام تطعيمات الأطفال، مشيدًا بتواجد الأطباء وأطقم التمريض وانتظام العمل.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع تطوير الخدمات الصحية وتوفير رعاية آمنة ولائقة في مقدمة أولوياتها، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، تفقد المحافظ مركز طب الأسرة بالمطيعة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد جعفر، مدير المركز، وأطقم الأطباء والتمريض والإداريين. واستمع إلى شرح حول المركز، الذي يتكون من دورين ويضم خدمات متابعة الأطفال والحوامل والتطعيمات وتنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية، والاستقبال والمعمل وعيادات الأسنان وطب الأسرة والتثقيف الصحي والصيدلية، إلى جانب مبادرة الزواج وغرفة سحب العينات والسمعيات وصرف الألبان ومكتب الصحة والمكاتب الإدارية.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية وتوافر الخدمات والأدوية والمستلزمات، موجهًا بالتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات بمختلف مراكز المحافظة.

كما تحاور المحافظ مع عدد من الأهالي حول مستوى الخدمات ومقترحات تطويرها، واستمع إلى بعض المشكلات الجماهيرية، مكلفًا رئاسة المركز بدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على حلها.

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