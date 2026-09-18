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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: إزالة 30 تعديًا ومخالفة بينها 11أملاك دولة وأراضي زراعية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 30 حالة إزالة لتعديات ومخالفات بناء ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها وصون الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم للتعديات ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الدولة ومنع التوسع في المخالفات.

وأوضح المحافظ أن نتائج الحملات تضمنت إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري بمساحة 652 متر مربع، فضلًا عن إزالة 4 حالات مباني بمساحة 530 متر مربع، و5 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 3 قراريط و6 أسهم ضمن ملف المتغيرات المكانية، إلى جانب 14 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 6 قراريط و28 سهمًا، ليصل إجمالي الحالات التي جرى التعامل معها إلى 30 حالة تعدي ومخالفة.

 سرعة تنفيذ قرارات الإزالة

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الإزالة تأتي ضمن خطة المحافظة للتعامل مع التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المراكز والقرى، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة، والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، لضمان تنفيذ أعمال الإزالة بكفاءة والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد اللواء محمد علوان مواصلة أعمال الموجة الـ30 للإزالات وفق البرنامج الزمني المحدد، مع عدم السماح بعودة التعديات التي جرى إزالتها، واستمرار متابعة المواقع التي تم التعامل معها لمنع إعادة المخالفة، بما يدعم جهود الدولة في حماية مقدراتها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف أنحاء المحافظة.

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