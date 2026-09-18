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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: البدء في تطوير وتدعيم فواصل كوبري الجلاء بحي شرق

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتدعيم فواصل كوبري الجلاء بحي شرق
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتدعيم فواصل كوبري الجلاء بحي شرق
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال رفع كفاءة ومعالجة الفواصل البينية لكوبري الجلاء بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، ضمن خطة المحافظة لاستكمال تطوير ورفع كفاءة الكباري العلوية الواقعة تحت ولايتها بمدينة أسيوط، والتي تشمل كباري الجلاء والجيش وفيصل والهلالي، وذلك في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الطرق والمحاور المرورية الحيوية وتيسير حركة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وكرم عبد الحفيظ، نائب رئيس الحي، ومسئولو شركة المقاولون العرب المنفذة للأعمال.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتدعيم الفواصل البينية بكوبري الجلاء، الذي يربط بين مجمع المصالح وشارع الجلاء أعلى المنفذ بنطاق حي شرق، واستمع إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تشمل إعادة رصف الكوبري، وتغيير فواصل التمدد، وتنفيذ أعمال الدهانات للبردورات والهاندريل، والتخطيط، بما يسهم في تحسين حالة الكوبري ورفع كفاءته وتعزيز انسيابية الحركة المرورية عليه.

وأوضح اللواء محمد علوان أن أعمال تطوير وتدعيم الفواصل البينية لكوبري الجلاء تنفذ بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكباري الواقعة تحت ولايتها بمدينة أسيوط، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، والحفاظ على كفاءة المحاور المرورية التي تشهد كثافات مرورية يومية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الكباري العلوية التابعة لها بمدينة أسيوط، لافتًا إلى أنه من المقرر البدء في رفع كفاءة فواصل شارع الجيش وكوبري الجيش بعد يومين، بتكلفة 5 ملايين جنيه، من خلال إعادة الرصف وتغيير فواصل التمدد وتنفيذ أعمال الدهانات للبردورات والهاندريل والتخطيط، إلى جانب استكمال أعمال رفع كفاءة كوبري فيصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، والتي تشمل إعادة الرصف وتغيير فواصل التمدد وأعمال الدهانات والتخطيط بنزلة الجامعة وشارع القاعات، موضحًا أن أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري قناطر أسيوط تختص بها وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، للارتقاء بكفاءة شبكة الكباري والمحاور المرورية وتحسين مستوى الحركة داخل مدينة أسيوط.

ولفت اللواء محمد علوان إلى انتهاء المحافظة خلال العام السابق من رفع كفاءة كوبري الهلالي الرابط بين شرق وغرب المدينة أعلى خطوط السكة الحديد، فضلًا عن الانتهاء من أعمال المطلع والمنزل الرئيسي لكوبري فيصل، مؤكدًا استمرار جهود تطوير الكباري الواقعة تحت ولاية المحافظة، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الكباري الأخرى، كل فيما يخصه، بما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، ومراعاة أعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين والارتقاء بمستوى البنية التحتية بمدينة أسيوط.

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