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وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الجديد بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الجديد بالقاهرة

الدكتور عبدالعزيز قنصوة
الدكتور عبدالعزيز قنصوة
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور منير فخري، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة.


حضر الاجتماع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عمرو شعث، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية.
ومن الجانب الفرنسي، حضرت السيدة ماري سيسيل ثيرون، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد ماثيو كومب، مستشار التعاون والشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي في مصر.

تعزيز التواصل بين المؤسسات الجامعية والبحثية المصرية والفرنسية

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ما تمثله الشراكة بين البلدين من أهمية في دعم مسارات التعاون الأكاديمي والبحثي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الجامعية والبحثية المصرية والفرنسية، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين في هذه المجالات شهد خلال الفترة الماضية نموًا ملحوظًا، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير أطر التعاون والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين.


وأشار الوزير إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مصري فرنسي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع مجالات الشراكة الأكاديمية والبحثية، ودعم الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والفرنسية، بما يواكب التطورات المتسارعة في التخصصات العلمية والتكنولوجية، ويسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية، ويدعم إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.


ونوّه الوزير إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر تمثل أحد النماذج المهمة للتعاون الأكاديمي بين البلدين، موضحًا أن مشروع الحرم الجامعي الجديد يحظى بدعم الدولة المصرية، ويستهدف توفير بيئة جامعية حديثة تواكب التطورات العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعم التخصصات الحديثة والبرامج الأكاديمية البينية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويعزز قدرة الجامعة على الإسهام في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.


ومن جانبه، أكد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، دعم بلاده للتعاون الأكاديمي والبحثي مع مصر، مشيدًا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.


كما أكد السفير الفرنسي حرص الجانب الفرنسي على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجانب المصري لاستكمال مشروع الحرم الجامعي الجديد، وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يتيح للجامعة تقديم برامج تعليمية حديثة وتعزيز قدراتها في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.


وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آخر مستجدات المشروع وموقف الأعمال الجارية بالحرم الجامعي الجديد، إلى جانب مناقشة آليات مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.


واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والفرنسية المعنية بالمشروع، ومواصلة متابعة معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحرم الجامعي الجديد وتعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الفرنسية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. 

التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة السفارة الفرنسية العلاقات المصرية الفرنسية مشروع الحرم الجامعي الجديد

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