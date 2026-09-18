قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة تضرب دمياط.. تغيرات جوية وانخفاض درجات الحرارة
توتر بين الجيش اللبناني والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
حالة مختلفة.. سر تميز حمزة عبد الكريم عن زملائه في برشلونة
يواجه عقوبة أشد.. متى يصبح المتهم «عائدًا» في القانون
بالإجماع.. المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد القرار المصري
أحمد الشامي يحذر من انتحال شخصيته على أحد تطبيقات المواعدة
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الجديد بالقاهرة
أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب .. ميسي يتصدر وحسام عاشور ضمن القائمة
نبيلة عبيد: أسماء هامة تشارك في بطولة" يا ابنتي لا تحيرني معك"| خاص
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-9-2026 والقنوات الناقلة
إرهاق اتخاذ القرار.. كثرة الاختيارات تستنزف طاقة المخ وتزيد التردد
نفس الأكل ونتائج مختلفة.. لماذا يتغير تأثير الوجبة الغذائية من شخص لآخر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي سنن يوم الجمعة؟.. أعمال أوصى بها النبي تجلب الخير والبركة

سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة
محمد شحتة

تتعدد سنن يوم الجمعة التي يستحب للمسلم الحرص عليها، لما لهذا اليوم من فضل ومكانة عظيمة في الإسلام، فهو يوم اختصه الله تعالى بخصائص وفضائل عديدة. 

ويحرص المسلم في هذا اليوم على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتبكير إلى صلاة الجمعة، وتحري ساعة الإجابة، إلى جانب الاغتسال والتطيب وارتداء أفضل الثياب وقراءة سورة الكهف، وغيرها من سنن يوم الجمعة التي تعين على اغتنام فضل يوم الجمعة والتقرب إلى الله تعالى.

سنن يوم الجمعة

ومن أبرز سنن يوم الجمعة تحري ساعة الإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة».

يوم الجمعة

كما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لما ورد في الحديث الشريف: «أكثروا عليّ الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة».

ومن سنن يوم الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة، حيث أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة تقف على أبواب المساجد تسجل أسماء القادمين إليها بحسب دخولهم المسجد يوم الجمعة، حتى إذا خرج الإمام للخطبة طوت صحفها وجلست للاستماع إلى الذكر.

ويستحب كذلك الذهاب إلى المسجد ماشيًا لمن استطاع، فقد ورد أن من اغتسل يوم الجمعة وبكر إلى الصلاة ومشى إليها واستمع للخطبة وأنصت، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.

آداب يوم الجمعة

ومن آداب هذا اليوم المبارك الاغتسال والتطيب واستعمال السواك وارتداء أحسن الثياب، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصف يوم الجمعة بأنه عيد للمسلمين.

كما يسن للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد، حتى وإن كان الإمام يخطب، تأسياً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة عندما دخل المسجد وجلس دون أن يصلي.

وتعد قراءة سورة الكهف من أبرز الأعمال المستحبة يوم الجمعة، لما ورد في فضلها من أحاديث تبين ما فيها من نور وبركة للمسلم. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الآيات العشر الأواخر منها، مبينًا أنها سبب للعصمة من فتنة المسيح الدجال.

سنن يوم الجمعة يوم الجمعة آداب يوم الجمعة مستحبات يوم الجمعة الصلاة على النبي فضل يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

بيزيرا

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يوم الجمعة

أفضل دعاء يوم الجمعة.. قصير ومكتوب لكل مسلم

الأوقاف تجهز 32 من ذوي الهمم للعمل أئمة وخطباء ومدرسين

دفعة الإمام حسن العطار.. الأوقاف تجهز 32 من ذوي الهمم للعمل أئمة وخطباء ومدرسين

الطلاق

أسباب زيادة حالات الطلاق في المجتمع.. أمين الفتوى يكشف عنها

بالصور

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد