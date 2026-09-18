انتهاء تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد

انتهت، مساء أمس الخميس 17 سبتمبر 2026، المهلة المحددة لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أتاحت تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وفي حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، وبما يتوافق مع قواعد التوزيع الجغرافي والشروط المقررة.

إجراءات التنسيق والتحويل تتم إلكترونيًا

وأكدت الوزارة أن إجراءات التنسيق والتحويل تتم إلكترونيًا، مع ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة وتسجيل البيانات والرغبات بصورة صحيحة.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة وموقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية، للتعرف على أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات القبول والتنسيق للعام الجامعي 2026-2027.