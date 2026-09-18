مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-9-2026 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة برينتفورد ضد تشيلسي في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاء بايرن ميونخ أمام يونيون برلين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد ضد تشيلسي – الساعة 22:00.

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إلتشي – الساعة 22:00.

الدوري التركي

قاسم باشا ضد قونيا سبور – الساعة 20:00.

الدوري الإيطالي

مونزا ضد ساسولو – الساعة 21:45.

الدوري الفرنسي

موناكو ضد لانس – الساعة 21:45.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين – الساعة 21:30.

الدوري العراقي