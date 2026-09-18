ضبط مواطن يقوم بقطع شجرة بالعوامية في الأقصر

تمكنت إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة إدارة الحدائق والبساتين، من ضبط أحد المواطنين أثناء قيامه بقطع وتجريد شجرة بالطريق العام بمنطقة العوامية، دون الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من السلطة المختصة.

جاء ذلك خلال أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية التي تنفذها الأجهزة المختصة بمدينة الأقصر للحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء والحدائق العامة، حيث تبين قيام مواطن من مركز ومدينة أرمنت بقطع وتجريد عدد (1) شجرة من نوع «كايا»، يبلغ عمرها نحو 15 عامًا، فى شارع العوامية، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، الأمر الذي أدى إلى قطع وإتلاف الشجرة والمساس بالمظهر الحضاري والبيئي.

وتم ضبط المخالف في موقع الواقعة، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية القطع، والتي تمثلت في «منشار كهربائي»، مع إيقاف الأعمال المخالفة فورًا، وإثبات حالة الشجرة المتضررة بالصور.

وتشكل الواقعة مخالفة لأحكام المادة (35) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (84) من القانون ذاته، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون المخلفات البلدية رقم 202 لسنة 2020، وما قد تشكله الواقعة من مخالفة لأحكام قانون العقوبات بشأن إتلاف الممتلكات العامة.

وقد قام مجلس مدينة الأقصر بتحرير مذكرة ممثلًا في إدارة البيئة وإدارة النظافة والتجميل، ومحضر إثبات حالة بالمخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير المحضر الإداري رقم 1637 بقسم الأقصر، مع توقيع المخالف على الإجراءات المتخذة بحقه.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تمس الأشجار والمساحات الخضراء أو تؤثر على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.