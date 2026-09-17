دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026 على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تداولات المعدن الأصفر ثباتا من دون تغيير وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وعلى مدار التعاملات الأسبوعية زاد سعر جرام الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري بمقدار 90 جنيهًا، إلا أنه فقد ما يقارب من 5 جنيهات في منتصف التداولات.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6365 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و 7217 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6668 جنيها للشراء و 6615 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5455 جنيها للشراء و 5412 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و 50.52 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4359 دولار للشراء و 4358 دولار للبيع.