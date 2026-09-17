الذهب يقفز أكثر من 2% بدعم ضعف الدولار وتراجع النفط

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2% اليوم، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية، وتراجع أسعار النفط وضعف الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب الفوري 4370 دولاراً للأوقية، مرتفعاً 2.4%، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.54% إلى 4410 دولارات.

ارتفاع الفضة

وعلى خطى الذهب، قفزت الفضة الفورية أكثر من 4.5% إلى 66 دولاراً، كما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم.

وأشار محللون إلى أن هبوط النفط إلى أدنى مستوى في أسبوع وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى في سبعة أسابيع ساهما في صعود المعدن النفيس، لافتين إلى علاقة عكسية قوية بين الذهب والطاقة بسبب الضغوط التضخمية، حيث خفف انخفاض أسعار الطاقة الضغط على سوق الذهب.

تأثير سندات الخزانة الأمريكية

وأضاف الخبراء أن تصحيح التراجع المبالغ فيه في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات دعم الذهب أيضاً، رغم أن ارتفاع التضخم والفائدة قد يحد من مكاسبه على المدى القصير.

ويواصل المستثمرون تقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادر أمس الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة إلى نطاق 3.75% - 4% وإشارات سياسته للفترة المقبلة.

فيما أبقى بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير، وسط توقعات برفع بنك اليابان الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً يوم الجمعة مع إشارة لزيادة تكاليف الاقتراض.

انخفاض النفط بأكثر من 2%

في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت 2.8% إلى 102.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 100.62 دولار بانخفاض 1.77%.