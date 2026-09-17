طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 420 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 50.92 ألف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل عيار 24 الأكبر 7274 جنيها للشراء و7217 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6668 جنيها للشراء و6615 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر 6365 جنيها للشراء و6315 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5455 جنيها للشراء و5412 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و50.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4359 دولار للشراء و 4359 دولار للبيع.