في لفتة نادرة.. ترامب يستقبل شي جين بينج عند سلم الطائرة

قال مسؤول أمريكي الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينج عند سلم الطائرة لدى وصوله إلى واشنطن الأسبوع المقبل، في لفتة نادرة من الرئيس الأمريكي لضيف يجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله إن ترامب سيشارك في مراسم استقبال شي في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، عند وصوله المرتقب قرابة الرابعة عصر الأربعاء المقبل، في وقت نادراً ما يستقبل فيه ترامب المسؤولين الزائرين عند وصولهم، إذ ينتظرهم عادة في البيت الأبيض.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتصال هاتفي أجراه الخميس وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا خلاله الوضع في الشرق الأوسط، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين في واشنطن.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله لروبيو إن على بكين وواشنطن "الاستعداد للمرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بروح المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".

ترامب يتجنب إثارة دعم الصين لإيران

وكان ترامب قد أبدى رغبة في مراعاة الزعيم الصيني عندما قلل من أهمية ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن تزويد بكين لإيران بصور لقاعدة أمريكية في الأردن قُتل فيها ثلاثة جنود أمريكيين بضربة إيرانية، قائلاً خلال مؤتمر صحفي الاثنين على متن طائرته بلهجة غير مبالية: "في الواقع، إنهم يفعلون الشيء نفسه الذي نفعله"، مضيفاً أن البلدين يتجسسان على بعضهما، واصفاً شي بأنه "تصرف بشكل جيد إلى حد معقول".

قضية تايوان على الطاولة

ومن المتوقع أن يطرح الرئيس الصيني مجدداً في واشنطن قضية تايوان، التي تدعمها واشنطن فيما تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها وتهدد بالاستيلاء عليها بالقوة.

كما يلقي النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي اندلع إثر ضربات أمريكية-إسرائيلية نهاية فبراير الماضي، بظلاله على العلاقات الثنائية، إذ تسعى الصين لتجنب عقوبات تعمل واشنطن على فرضها على الدول التي تتعامل تجارياً مع طهران، وسط تقارير عن تزويد الجانب الصيني طهران بمعلومات استخباراتية ساعدت في هجمات استهدفت جنوداً أمريكيين في الشرق الأوسط.

في حين تثير الحرب التجارية قلقاً متزايداً، إذ لا يزال أكبر اقتصادين في العالم يحاولان تخفيف تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.