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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الوقت القاتل.. زد يفوز على القناة 2-1 بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق زد الفوز على فريق القناة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وسجل هدفي زد كل من احمد عاطف ومحمد حسين في الدقيقتين 49 و90+4، بينما سجل هدف القناة اللاعب محمد حمدي زكي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبتلك النتجية يصل زد للنقطة 7 ليحتل المركز العاشر بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد القناة عند النقطة 6 ليحتل المركز الـ11.

وفي الدقيقة 16 تعرض محمد شوقي الدير الفني لنادي زد للطرد، وفي الدقيقة 23 تعرض أحمد إبراهيم الصغيري لاعب زد  للإصابة خرج على إثرها من اللقاء وحل بدلا منه محمد عز.

تشكيل ناد زد

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة القناة، على استاد القاهرة الدولي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

تشكيل زد أمام القناة

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: طارق علاء، محمد ربيعة، عبد الله بكري، وجدي نزيه.

خط الوسط: محمد إبراهيم، أحمد الصغيري، مصطفى سعد ميسي، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مروان حجيج، أحمد عاطف.

تشكيل القناة أمام زد

بينما ضم تشكيل فريق القناة بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: مؤمن مهدي، إبراهيم سامي، مهاب سامي، أسامة النجار.

خط الوسط: حافظ إبراهيم، مؤمن راضي، مصطفى حمادة.

خط الهجوم: مودي شلاطة، حازم أبو سنة، ماولي وايو.

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