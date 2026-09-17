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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير الكتل الهوائية للطقس.. سحب ممطرة تسيطر على بعض المناطق خلال ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تغير مصادر الكتل الهوائية الى شمالية غربية على السواحل الشمالية الغربية مما يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة واثارة الرمال والأتربة على المناطق الداخلية، خلال ساعات الليل.

سحب ممطرة تسيطر على بعض المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الساعات القادمة، يشهد استمرار السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع تطورها مع تقدم الوقت ليصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما تستمر السحب العالية والمتوسطة الغير مؤثرة على جنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الظواهر الجوية وحالة الطقس غدا، الجمعة، مشيره إلى استمرار انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

 تتكون شبورة مائية صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا يشهد استمرار احتمالية فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوجد فرص أيضا خلال الطقس غدا، لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، جنوب محافظة البحر الأحمر، ومناطق من أقصى جنوب الصعيد، قد يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين (30 إلى 40) كم/س، مما يعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

كما تحذر الأرصاد من نشاط الرياح على بعض المناطق من شواطئ (الإسكندرية – بلطيم – جمصة – دمياط – بورسعيد – العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى (1.5 إلى 2.5) متر.

درجات الحرارة غدا ومناطق الرياح

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 33 درجة مئوية، بينما تصل الدرجة المحسوسة إلى 35 درجة، في حين يسجل الوجه البحري 32 درجة مئوية للعظمى و34 درجة للمحسوسة.

وفي السواحل الشمالية الغربية، تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى 29 درجة مئوية والمحسوسة 32 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 31 درجة مئوية للعظمى و34 درجة للمحسوسة.

أما في قطاع الصعيد، فتسجل مناطق شمال الصعيد 34 درجة مئوية للعظمى و36 درجة للمحسوسة، بينما تستمر الأجواء الشديدة الحرارة على جنوب الصعيد حيث تسجل العظمى 42 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 43 درجة.

الطقس الطقس غدا درجات الحرارة درجات الحرارة غدا

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