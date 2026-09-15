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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يمهل الزمالك أسبوعين لسداد مستحقات محمد إسماعيل.. وفاركو يهدد بالشكوى

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن نادي زد منح الزمالك مهلة لمدة أسبوعين لسداد باقي مستحقات صفقة محمد إسماعيل، مهددًا بتقديم شكوى رسمية حال عدم السداد.

وقال عبدالناصر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "نادي زد منح الزمالك مهلة لمدة أسبوعين لسداد باقي مستحقات صفقة محمد إسماعيل".

وأضاف: "نادي زد طالب الزمالك بتسوية المستحقات المتبقية خلال المهلة المحددة، وفي حال عدم السداد، يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد الزمالك".

وتابع: "الزمالك مطالب بسداد مستحقات نادي فاركو المتأخرة من صفقتي انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف خلال الأيام المقبلة".

وأكمل: "فاركو، الذي يشارك حاليًا في دوري المحترفين، يطالب بالحصول على 27 مليون جنيه من مستحقاته لدى الزمالك".

وواصل: "مسئولو فاركو تحدثوا شفهيًا مع إدارة الزمالك بعد علمهم باقتراب وصول أموال صفقة خوان بيزيرا".

واختتم: "فاركو يعتزم تقديم شكوى ضد الزمالك حال عدم سداد المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة".

الإعلامي عبدالناصر عبدالناصر زيدان زد الزمالك صفقة محمد إسماعيل

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