بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها

دعت بريطانيا إلى ضرورة وقف الانتهاكات والفظائع المستمرة في السودان، مؤكدة أهمية محاسبة المسئولين عن ارتكابها، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء الأوضاع المتدهورة في السودان، وما يترتب على استمرار القتال من تداعيات خطيرة على المدنيين، لا سيما مع تصاعد أعمال العنف والنزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وشددت لندن على أن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني يجب أن تكون أولوية، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين دون عوائق.

كما أكدت بريطانيا أهمية عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، وضرورة إجراء تحقيقات ومحاسبة المسئولين عن الجرائم التي تستهدف المدنيين أو تنتهك قواعد القانون الدولي.

تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا، نتيجة استمرار النزاع المسلح وما صاحبه من نزوح واسع وتدهور في الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية.

وترى لندن أن معالجة الأزمة لا تقتصر على الجوانب الإنسانية، وإنما تتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا يفضي إلى إنهاء القتال وتهيئة الظروف أمام تسوية تضع حدًا للنزاع.

وتؤكد المواقف البريطانية المتكررة بشأن السودان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على أطراف الصراع، بما يضمن حماية السكان، ووقف الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام.

ويعكس الموقف البريطاني تصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع السوداني، مع التأكيد على أن حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم تمثلان عنصرين أساسيين في أي مسار لإنهاء الأزمة.