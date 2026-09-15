في الهدف.. أبوريدة يجتمع بأجهزة المنتخبات والعميد يؤكد: إستقبال السيسي وسام على صدورنا| صور

عقد المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إجتماعا مع الأجهزة الفنية بمختلف المنتخبات الوطنية فى مقر الجبلاية بمركز المنتخبات الوطنية فى مدينة 6 أكتوبر.

وجاء الحضور البارز لإجتماع اتحاد الكرة مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية شوقى غريب المدير الفنى للاتحاد وحسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني وأحمد حسن نجما الفراعنة السابق وعبدالستار صبري ووائل رياض مدربا منتخبات الشباب والناشئين.

أبو ريدة: مركز المنتخبات كان حلماً وأصبح حقيقة

قال المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال إجتماعه مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ، إن مركز المنتخبات الوطنية كان حلماً وتحدياً بالنسبة له ، وبالفعل نجح في تحويل الحلم إلي حقيقة بأن يصبح هذا الصرح الكبير جاهزاً ومؤهلاً لاستضافة جميع المنتخبات الوطنية على أفضل صورة.

وأشاد أبوريدة باستقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعثة المنتخب واتحاد الكرة عقب إنجاز كأس العالم 2026، وهو ما كان له أكبر الأثر في تجديد العزم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات للكرة المصرية .

وقال أبوريدة أيضا إنه عادة ما يميل إلي أن يتولي اللاعبون أبناء المنتخبات الوطنية، مسئولية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخاصة الذين حققوا إنجازات كبيرة للكرة المصرية لكي يكونوا قدوة للاعبين الصغار الواعدين .

ووجه أبوريدة الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والأمين العام للاتحاد لتعاونهم الصادق معه ، والجهد المبذول في كل الملفات التي يعمل عليها المجلس منذ توليه المهمة.

حسام حسن : استقبال الرئيس بعد المونديال وسام علي صدورنا

أبدي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق في كأس العالم 2026 لافتا إلي أن استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبعثة المصرية يعتبر وسام علي صدره كما أن كل كلمة قالها فخامته لها دلالة ومقصد معين ومهم.

قال حسام حسن في كلمته في احتفالية اتحاد الكرة بالمنتخبات الوطنية ، إن الرئيس منح الثقة في الكفاءات المصرية وطالب بالاعتماد علي المدرب المصري بعد النجاحات التي حققها .

أضاف حسام حسن أن منتخب مصر استطاع أن يعيد البسمة علي وجوه الجماهير المصرية ، وعادت الجماهير للالتفاف حول المنتخب بعد الروح والمستوي والنتائج المميزة مؤخرا .

أوضح أن الجهاز الفني للمنتخب يحظي بدعم كامل من مجلس ادارة الاتحاد سواء في عهد المجلس السابق برئاسة جمال علام ، أو المجلس الحالي برئاسة المهندس هاني أبوريدة وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في النجاحات الأخيرة ، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق لتحقيق طموحات الجماهير المصرية .

ووجه العميد التحية للجماهير المصرية سواء داخل مصر أو خارجها علي دعمها ومساندتها باستمرار لمنتخب مصر في كل مكان ويستحقون أن نقاتل من أجل إسعادهم .

وطالب حسام حسن اللاعبين في كل المنتخبات ببذل قصاري جهدهم لتمثيل منتخب مصر بأفضل صورة لأن إسم مصر كبير ويجب أن نكون دائما في الصدارة من خال العمل الجاد والكفاح وببذل كل قطرة عرق .

أشاد حسام حسن بمركز المنتخبات الوطنية الذي أصبح بيتا أساسيا لكل المنتخبات يضم كل الإمكانات التي يحتاجها أي منتخب سواء جهاز فني أو لاعبين من ملاعب وغرف إقامة وصالات جيم واستشفاء وقاعات للمحاضرات والاجتماعات وحمامات سباحة وأماكن للترفيه ، مطالبا جميع المنتخبات باستغلال هذه الفرصة وتقديم نجاحات مع الكرة المصرية في كل البطولات والمحافل الكروية .