حسام حسن: المدرب الوطني يستحق الفرصة.. وأجيال المنتخبات الحالية محظوظة

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن المدرب الوطني يجب أن يحصل على الفرصة الكاملة لإظهار قدراته وإثبات إمكاناته، مشددًا على أهمية دعم الأجهزة الفنية المصرية ومنحها الثقة اللازمة للعمل وتطوير اللاعبين.

حسام حسن: تحدثت مع مدربي الدوري المصري

وقال حسام حسن، خلال كلمته في اجتماع اتحاد الكرة مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية: «المدرب الوطني يجب أن يحصل على الفرصة للتعبير عن قدراته».

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر أنه ناقش مع عدد من مدربي الدوري المصري الممتاز العديد من النقاط الفنية، وفي مقدمتها ضرورة منح اللاعبين الثقة في قدراتهم، وعدم التأثر باسم المنافس مهما كانت قوته أو مكانته.

وأوضح أن اللاعب المصري يجب أن يدخل المباريات وهو يمتلك إيمانًا كاملًا بقدرته على مواجهة أي منافس، مؤكدًا أن الثقة تمثل أحد أهم العناصر التي تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

مواجهة الأرجنتين نموذجًا للثقة

وأشار حسام حسن إلى أن مواجهة منتخب الأرجنتين في كأس العالم كانت نموذجًا واضحًا على أهمية عدم النظر إلى اسم المنافس، مؤكدًا أن الأجيال الحالية من اللاعبين يجب أن تتعلم خوض المباريات الكبرى دون رهبة أو تخوف من قوة الطرف الآخر.

ويرى المدير الفني للفراعنة أن امتلاك اللاعب المصري للشخصية والثقة أمام المنتخبات الكبيرة يمكن أن يصنع الفارق، خاصة في البطولات الكبرى التي تحتاج إلى لاعبين قادرين على التعامل مع الضغوط والمواجهات القوية.

إمكانات كبيرة داخل مركز المنتخبات الوطنية

وتطرق حسام حسن إلى الإمكانات التي أصبحت متاحة أمام المنتخبات المصرية، مؤكدًا أن الأجيال الحالية محظوظة بما يوفره مركز المنتخبات الوطنية من تجهيزات وإمكانات متطورة.

وقال إن المركز يضم ملاعب تدريب مجهزة وفندقًا للإقامة، وهو ما يوفر بيئة متكاملة للمنتخبات الوطنية ويساعد الأجهزة الفنية واللاعبين على التركيز في برامج الإعداد والتدريب.

وشدد على أن وجود هذه الإمكانات يمثل نقلة مهمة في منظومة إعداد المنتخبات، لافتًا إلى أن الإقامة داخل مركز المنتخبات الوطنية توفر مبالغ مالية كبيرة كانت تُنفق على إقامة الفرق في الفنادق.

واعتبر حسام حسن أن الاستفادة من هذه المنشآت يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من خطة تطوير كرة القدم المصرية، بما يضمن توفير أفضل ظروف الإعداد للمنتخبات بمختلف مراحلها السنية، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة حقيقية للتطور والوصول إلى أعلى المستويات.