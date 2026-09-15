800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد سيتوجه إلى مصر في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وترتبط مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية قوية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، ونرصد خلال السطور التالية حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بقائمة الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر باجمالى استثمارات 34 مليار دولار فى أكثر من 800 شركة مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وفقا لبيانات حكومية.

وبلغت المساهمات السعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة المؤسسة في مصر 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.

وتتنوع الاستثمارات السعودية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وياتى القطاع الصناعى بالمرتبة الأولى، ثم القطاع السياحي ، والقطاع التمويلى في المرتبة الثالثة، يليه الاستثمارات الزراعية، ثم القطاع الخدمى

وتأتى فى المرتبة السادسة والاخيرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولى بين محافظات مصر من حيث تواجد الاستثمارات السعودية، تليها محافظة الجيزة تحتل محافظة الشرقية المرتبة الثالثة.

شراكة تجارية وثيقة

ووفقا لتقارير سابقة أصدرها اتحاد الغرف التجارية السعودية، فإن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم.

وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة؛ نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد مورداً للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدراً رئيساً للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.