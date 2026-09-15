قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار

علما مصر والسعودية
علما مصر والسعودية
علياء فوزى

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد سيتوجه إلى مصر في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 وترتبط مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية قوية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، ونرصد خلال السطور التالية حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بقائمة الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر باجمالى استثمارات  34 مليار دولار فى أكثر من 800 شركة مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وفقا لبيانات حكومية.

وبلغت المساهمات السعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة المؤسسة في مصر 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.

وتتنوع الاستثمارات السعودية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وياتى القطاع الصناعى بالمرتبة الأولى، ثم القطاع السياحي ، والقطاع التمويلى في المرتبة الثالثة، يليه  الاستثمارات الزراعية، ثم القطاع الخدمى 

وتأتى فى المرتبة السادسة والاخيرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولى بين محافظات مصر من حيث تواجد الاستثمارات السعودية، تليها محافظة الجيزة تحتل محافظة الشرقية المرتبة الثالثة.

شراكة تجارية وثيقة 

ووفقا لتقارير سابقة أصدرها اتحاد الغرف التجارية السعودية، فإن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم.

وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة؛ نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد مورداً للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدراً رئيساً للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.

مصر السعودية استثمارات القطاع الصناعي التمويلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

ترشيحاتنا

جنوب سيناء

مديرة تعليم جنوب سيناء تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

محافظ دمياط

محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويتابع انتظام العمل به

حريق

السيطرة على حريق هائل بمديرية الزراعة في دمياط دون خسائر

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد