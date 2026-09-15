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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك بمعرض IFTM Top Resa 2026 بباريس

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض IFTM Top Resa 2026
وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض IFTM Top Resa 2026
محمد الاسكندرانى

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المُشارك في معرض  IFTM Top Resa 2026 والذي تستمر فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

ويعتبر معرض IFTM Top Resa 2026 أحد أهم المعارض المهنية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر في فرنسا، حيث يجمع نخبة من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ومكاتب السياحة ومنظمي الرحلات من مختلف دول العالم، ما يجعله منصة مهمة للترويج للوجهات السياحية، وعقد الشراكات، وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث اتجاهات سوق السياحة.

وعقب الافتتاح، أجرى شريف فتحي، جولة داخل الجناح المصري، والتقى خلالها بالمشاركين من العارضين المصريين.

وأكد فتحي أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يُعد أحد أكبر الفعاليات السياحية المهنية للمتخصصين بقطاع السياحة والسفر في السوق السياحي الأوروبي، بما يُعد فرصة هامة للالتقاء بكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الفرنسي لمناقشة سبل وآليات دفع المزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

وأشار الوزير إلى أن السوق الفرنسي شهد نمواً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 17% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يأتي في ضوء الجهود الترويجية لدعم الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، لافتاً إلى أن هذا السوق يحتل المرتبة السابعة بين الأسواق العشرين الأولى المصدرة لحركة السياحة الوافدة لمصر.

وحضر الافتتاح السفير طارق دحروج سفير مصر في فرنسا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وماريان حلمي مسئول السوق الفرنسي بالهيئة، والمهندس عبد الحليم يحيى عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات للهيئة.

وتُشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض، بجناح مساحته 460 متراً مربعاً، تشمل مساحة مخصصة لمتحف يعرض مجموعة من مستنسخات المتحف المصري الكبير، بهدف إبراز المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة.

ويشارك في الجناح 37 جهة من ممثلي القطاع الخاص، بواقع 17 شركة سياحة، و18 فندقًا، وشركتي طيران.

وزير السياحة والآثار السياحة السياحة والآثار

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