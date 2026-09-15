القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في أول اجتماعات مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف»، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرضت زينة توكل، المديرة التنفيذية للصندوق، خلال الاجتماع، رؤية «قادرون باختلاف» ورسالته وهويته البصرية، إلى جانب استراتيجية العمل وآليات التعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة، بما يحقق التكامل في تنفيذ البرامج والمشروعات المستهدفة.

كما استعرضت خطة تنفيذ استراتيجية الصندوق والمشروعات والبرامج المقرر تنفيذها حتى نهاية العام المالي 2026 /2027، مع التركيز على قياس الأثر المجتمعي ومؤشرات الأداء.

وناقش مجلس الإدارة محاور العمل الرئيسية للصندوق، والتي تشمل الصحة والتأهيل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم وتنمية القدرات والمواهب، والإتاحة والبيئات الدامجة، والتوعية المجتمعية، والبحث والتقييم والتعلم وإدارة المعرفة، إلى جانب المحاور الفرعية المنبثقة عنها.

كما بحث الاجتماع لائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والهيكل الإداري والقوائم المالية، تمهيدًا لاعتمادها.

صندوق قادرون باختلاف

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة الصندوق، أن المجلس سيقدم الدعم الفني اللازم لصندوق «قادرون باختلاف»، وفقًا لاختصاصاته القانونية، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق دمجهم في المجتمع.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة «2026-2030» تتكامل مع محاور عمل الصندوق، بما يدعم جهود التمكين والدمج في مختلف المجالات وعلى مستوى المحافظات، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مهمة الصندوق تتمثل في قيادة الجهود الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في مختلف مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو الجهة المسؤولة عن وضع سياسات قضايا الإعاقة ومتابعتها قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، فضلًا عن تنفيذ المبادرات التوعوية المتعلقة بقضايا الإعاقة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة الهوية البصرية لصندوق «قادرون باختلاف»، واستراتيجية عمله، والمبادرات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما اتخذ عددًا من القرارات، من بينها تنظيم دورات تدريبية للوزارات والجهات والهيئات الحكومية حول إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

يُذكر أن صندوق «قادرون باختلاف» أُنشئ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020، قبل تعديل مسماه إلى «صندوق قادرون باختلاف» بموجب القانون رقم (157) لسنة 2022، الذي تضمن إضافة عدد من المواد والبنود المنظمة لعمل الصندوق.