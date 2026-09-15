لم أُسئ للحكم.. سامي الشيشيني يكشف تفاصيل طرده أمام سيراميكا

كشف سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي البنك الأهلي، تفاصيل واقعة طرده خلال مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية جاء بحكم منصبه ومسؤوليته عن الفريق.

وأوضح الشيشيني، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «الحريفة» مع حازم إمام على «راديو أون سبورت إف إم»، أنه فوجئ بطريقة تعامل الحكم محمود أبو الرجال معه أثناء اعتراضه على إحدى الحالات خلال المباراة.

وقال مدير الكرة بالبنك الأهلي إن اعتراضه كان أمرًا طبيعيًا في ظل طبيعة عمله، مؤكدًا أنه لم يتجاوز في حق الحكم أو يوجه إليه أي إساءة، لكنه فوجئ بتطور الموقف ووصوله إلى إشهار البطاقة الثانية في وجهه ثم طرده من المباراة.

وأشار الشيشيني إلى أنه وجه سؤالًا للحكم بشأن طريقة حديثه معه، قبل أن يطلب منه أبو الرجال الجلوس في مكانه وعدم التدخل في عمل الحكام، وهو ما تسبب في تصاعد حدة الموقف.

وأضاف أن كل ما طلبه من الحكم هو التعامل معه باحترام، نافيًا أن يكون قد وجه أي عبارات مسيئة أو تجاوزات تجاه طاقم التحكيم قبل قرار طرده.

كما كشف الشيشيني أن اعتراضه لم يكن بسبب طريقة الحديث فقط، وإنما جاء أيضًا على خلفية إحدى الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، بعدما أوقف الحكم اللعب خلال هجمة مرتدة للبنك الأهلي بسبب تعرض أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لإصابة بشد عضلي.

ويرى مدير الكرة بالبنك الأهلي أن إيقاف اللعب في تلك الحالة لم يكن صحيحًا من الناحية القانونية، وهو ما دفعه إلى الاعتراض على قرار الحكم، قبل أن تنتهي الواقعة بحصوله على البطاقة الثانية ومغادرته المنطقة الفنية.