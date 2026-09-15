السفارة السعودية تنشر لقطات من استقبال الرئيس السيسي للأمير محمد بن سلمان

نشرت السفارة السعودية بالقاهرة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من اللقطات المصورة من مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، عقب وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو جانبًا من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الذي كان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبليه، وسط أجواء تعكس طبيعة العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

زيارة بن سلمان إلى القاهرة

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتحظى العلاقات المصرية السعودية، بأهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، حيث تمثل الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين فرصة لتعزيز التنسيق بشأن الملفات الإقليمية، ودعم التعاون بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات.