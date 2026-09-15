الرئيس السيسي وبن سلمان: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مباحثاتهما في القاهرة، أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري.

وشدد الجانب المصري على الرفض والإدانة الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وأكد الجانبان أن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين مصر والسعودية، مشددين على أن مصلحة وأهداف البلدين واحدة، وأن هناك تفاهمًا مطلقًا بينهما.

واتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل لوضع وتنفيذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي، وإزالة أي عقبات قد تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى يتناسب مع الأواصر التاريخية والجوار الاستراتيجي بين البلدين.