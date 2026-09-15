استمرار أعمال مبادرة «اتحضر للأخضر» بالجيزة لتوسيع المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضاري

وجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بمواصلة تنفيذ خطة تخضير شوارع وميادين المحافظة وفق أسس علمية ومدروسة، من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال التشجير لاختيار أنواع الأشجار والنباتات المناسبة لطبيعة البيئة، والتي تتميز بانخفاض استهلاكها للمياه، بما يحقق الاستدامة ويراعي الموارد المتاحة.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في مبادرة «اتحضر للأخضر» وتكثيف أعمال زراعة الأشجار والنباتات المزهرة والنخيل بالمواقع التي تسمح بذلك، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتوفير بيئة أفضل للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المبادرة.

وأكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، استمرار تنفيذ أعمال مبادرة «اتحضر للأخضر» بعدد من المناطق، حيث يجري استكمال أعمال زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع البحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، إلى جانب استكمال أعمال زراعة الأشجار والنباتات المزهرة بشارع أحمد عرابي بنطاق حي العجوزة.

كما تتضمن الأعمال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في المبادرة من خلال زراعة عدد من الأشجار بميدان الجمهورية بنطاق حي الدقي، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة في زيادة المساحات الخضراء.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة الجيزة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع والميادين، والتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بما ينعكس إيجابًا على البيئة وجودة الحياة للمواطنين.