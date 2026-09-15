محافظة الجيزة: صيانة أسوار كوبري فيصل لدعم عوامل الأمان والسلامة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة أسوار كوبري فيصل وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحالة المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة والحرص على توفير عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.

وشملت الأعمال تنفيذ إصلاح وصيانة لأسوار كوبري فيصل، إلى جانب تركيب الباكيات المفقودة بما يسهم في استعادة كفاءة الأسوار ورفع مستوى الأمان والسلامة على الكوبري.

وأكد محافظ الجيزة أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية للمحاور والكباري والطرق الرئيسية وسرعة التعامل مع أي عناصر مفقودة أو ملاحظات تستلزم أعمال صيانة، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.