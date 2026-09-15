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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية علة الفيسبوك، أسرار عمل البروستد فى المنزل مثل المطاعم..

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

 

اولاً: مكعبات الثلج

يعتبر نقع الدجاج فى مكعبات الثلج من أهم الخطوات لعمل فراخ بروستيد بطريقة المحلات، وذلك لتجنب وجود دم في الدجاج البروستيد بعد التسوية ولأن الثلج يساعد على أن تنضج أسرع.

ثانياً: التتبيلة

تعتبر التتبيلة من الخطوات الأساسية للحصول على المذاق اللذيذ، أضيفي التوابل المفضلة مع مكعبات الثلج وعصير الليمون والخل الأبيض واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ثالثاً: النشا والبيكنج بودر

للحصول على بروستيد مقرمش مثل المطاعم لابد من إضافة نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر و3 ملاعق كبيرة من النشا إلى 2 كوب دقيق أبيض، يتبل الدجاج بخليط الدقيق ثم ماء مثلج مضاف إليه توابل ثم خليط الدقيق مرة أخرى دون الضغط عليه.

رابعاً: درجة حرارة وكمية الزيت

يجب أن يوضع الدجاج في زيت غزير وساخن ثم نهدئ النار حتى ينضج الدجاج جيداً ويأخذ لونا ذهبيا لكي تستمتعى بالقرمشة الغنية اللذيذة.

خامساً: المصفاة

بعد نضج الدجاج لا تقومي بوضعه على مناديل حتى لا يفقد طبقة القرمشة، قومي بوضعه في مصفاه حتى تتخلصي من الزيت نهائيا ويقدم ساخنا مع البطاطس المحمرة والكاتشب أو الصوصات المفضلة إليك.

5 أسرار في طريقة عمل البروستد البروستد البروستد مثل المطاعم

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