للانش بوكس... طريقة عمل فطاير الهوت دوج.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطاير الهوت دوج، فهي من الأطعمة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في لانش بوكس المدرسة.

مقادير فطاير الهوت دوج



● بف باستري مربعات

● كاتشب ومايونيز

● جبنة موتزاريلا

● هوت دوج

● صفار بيضة مع حليب

● سمسم محمص

طريقة تحضير فطاير الهوت دوج



تفرد شرائح الباف باسترى جيداً ثم تدهن بميكس كاشتب ومايونيز.

توضع قطعة هوت دوج مع قليل من الجبنة الموتزرايلا.

تغلق الباف باسترى جيداً.

يوضع صفار بيض على لبن مع ملح وفلفل، وتقلب المكونات.

يدهن الوجه بالخليط السابق.

يوضع على الوجه رشة سمسم.

توضع الفطائر على صاج ثم توضع في الفرن وتترك حتى تمام الطهي ثم تقدم.